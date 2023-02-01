Рекордное число туристов посетило Самарскую область в 2022 году

За последние пять лет турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году туристский поток на территории Самарской области составил 2 миллиона 564 тысячи человек. Это на 49,9 % больше показателей 2021 года. А за последние пять лет турпоток в регион увеличился в 2,5 раза.

— У Самарской области есть еще огромный не реализованный туристический потенциал. Развитие туризма является значимым сектором экономики, оно увеличивает вклад в опережающее развитие региона. Уникальные проекты районов и городов области работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма, — отметил Дмитрий Азаров.

Объем трат туристов в 2022 году составил 17,6 миллиардов рублей, что на 81,5 % больше трат 2021 года. За последние пять лет этот показатель стал больше в 3,5 раза. Рост туристической привлекательности региона – это результат системной работы регионального правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Чаще всего в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Башкортостан и др.

За последние два года в рамках грантовой поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализовано 33 идеи, включая создание модульных средств размещения, пунктов проката туристского оборудования и новых туристических объектов.

Масштабные планы есть и на этот год – регион привлек более 470 миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Также ведется работа по развитию знаковых сельских территорий Самарской области, которые имеют многовековую историю.

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