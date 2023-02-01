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НовостиЗдоровье1 февраля 2023 10:15

В Самарской области выявили 279 заболевших коронавирусом 1 февраля 2023 года

Один житель региона скончался от коронавируса
Ирина СИНЕГУБОВА
Победить болезнь и излечиться удалось 109 жителям региона.

Победить болезнь и излечиться удалось 109 жителям региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 1 февраля 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 279 случаев коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 109 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 47 человек, один житель региона скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено больше заболевших. Вчера, 31 января 2023 года, в Самарской области 252 человека заболели коронавирусом.

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