В Самарской области молодой водитель превысил скорость и «вылетел» в кювет

Пассажиру назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области зафиксировали серьезное ДТП ночью во вторник, 31 января 2023 года. Водитель легкового автомобиля «вылетел» в кювет.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 22-летний молодой человек управлял автомобилем «SsangYong» и двигался по автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград». Автолюбитель не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и потерял управление транспортом. Из-за чего автомобиль перевернулся в кювет. Водителя госпитализировали.

Пострадавшему пассажиру назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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