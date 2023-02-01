В Самаре жители после ремонта в квартире смыли стройматериалы в канализацию

В результате на линии произошел технологический отказ, а стоки вырвались на улицу. Фото: ООО "РКС-Самара"

В Самаре сотрудникам коммунальной компании пришлось несколько дней устранять засор в одном из домов. А все из-за жильцов, желающих обновить квартиру. Они сделали ремонт, а остатки стройматериалов благополучно смыли в канализацию. Подробности этой истории рассказали в ООО «РКС-Самара».

Неприятная ситуация произошла в дома №47 по улице Гастелло. Жильцы отправили в систему водоотведения бумагу, осколки плитки, цементную и гипсовую крошку. Все это застряло в трубе. В результате на линии произошел технологический отказ, а стоки вырвались на улицу.

На борьбу с засором ушло несколько дней. Техника не помогла, поэтому слесарь отправился в колодец и вручную вытаскивал остатки застрявшего мусора. На поверхность удалось поднять около пяти кубометров бытовых и строительных отходов. К тому времени они уже превратились в черную субстанцию, которая к тому же затвердела.

Специалисты вытащили из трубы около 5 кубометров отходов. Фото: ООО "РКС-Самара"

- Местные жители были возмущены стоками, которые разлились по двору. Чтобы такого не произошло, нужно правильно пользоваться канализацией, а не превращать ее в приемник мусора, - подчеркнули в ООО «РКС-Самара».

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