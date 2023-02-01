Очевидцы сообщили о жестоком избиении школьника у дома на ул. Баныкина в Тольятти

Сотрудники полиции уже проверяют информацию о происшествии / Фото: vk.com/tlt_01

Во вторник, 31 января 2023 года, у жилого дома на улице Баныкина в Тольятти произошла драка среди школьников. Один из местных жителей увидел потасовку из окна своей квартиры и вышел на улицу, чтобы разнять ребят. Он снял это на видео.

По словам мужчины, один из школьников стал избивать и пинать своего товарища в синей куртке. В какой-то момент мальчик упал на землю. За всем этим наблюдали еще несколько ребят. Они даже не попытались остановить драку.

Когда тольяттинец выбежал на улицу, разборка резко сошла на нет. Он попытался призвать школьников к ответу, но те вскоре ретировались. Насколько сильно пострадал мальчик, пока неизвестно. Все то время, что велась съемка, он даже не попытался встать с земли.

Информация о происшествии появилась в тольяттинских пабликах. Под одним из постов администрация города опубликовала короткий комментарий: «По данному факту сотрудники У МВД России по Тольятти проводят проверку».

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