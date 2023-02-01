Самарские женщины отправили новую партию гуманитарной помощи на линию фронта

Бойцы получат теплые вещи, медикаменты, продукты Фото: администрация Самары

Жители Самары продолжают активную работу по поддержке бойцов спецоперации. Очередную посылку для военнослужащих собрал Союз женщин Промышленного района города. Об этом сообщили в мэрии.

– Женщины собрали несколько посылок, в состав которых вошли медикаменты, сладости, консервы, берцы, термобелье, утепленные сапоги, – рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что новая партия гуманитарного груза была отправлена на линию фронта в среду, 1 февраля 2023 года. В скором времени помощь будет доставлена защитникам Отечества.

Напомним, в работу по оказанию помощи военнослужащим вовлечены многие самарские общественные организации. Неравнодушные граждане шьют для бойцов носилки, универсальные плащ-палатки, теплые вещи, и даже готовят сублимированные супы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ароматные, насыщенные, домашние: самарские волонтеры готовят сублимированные борщи для участников СВО

В Самаре волонтеры занялись готовкой сублимированных супов для военнослужащих (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.