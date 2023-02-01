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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:48

Самарские женщины отправили новую партию гуманитарной помощи на линию фронта

Сбором посылок занимались жительницы Промышленного района
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Бойцы получат теплые вещи, медикаменты, продукты

Бойцы получат теплые вещи, медикаменты, продукты

Фото: администрация Самары

Жители Самары продолжают активную работу по поддержке бойцов спецоперации. Очередную посылку для военнослужащих собрал Союз женщин Промышленного района города. Об этом сообщили в мэрии.

– Женщины собрали несколько посылок, в состав которых вошли медикаменты, сладости, консервы, берцы, термобелье, утепленные сапоги, – рассказали в администрации Самары.

Отмечается, что новая партия гуманитарного груза была отправлена на линию фронта в среду, 1 февраля 2023 года. В скором времени помощь будет доставлена защитникам Отечества.

Напомним, в работу по оказанию помощи военнослужащим вовлечены многие самарские общественные организации. Неравнодушные граждане шьют для бойцов носилки, универсальные плащ-палатки, теплые вещи, и даже готовят сублимированные супы.

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