Самарцы пожаловались на слякоть и грязь в центре города

Жители пожаловались на "химическую" кашу
В Самаре местные жители рассказали о происходящем на автомобильных дорогах в центре города. Водителям приходится объезжать грязевые лужи и слякоть.
Судя по опубликованным кадрам городским блогером Евгением Щекиным, на дорогах снег и наледь, посыпанные реагентами, превратились в химическую кашу. В комментариях пользователи отметили, что новые составы оставляют следы на обуви и шинах.
Напомним, в областной столице жители Куйбышевского района рассказали о новой достопримечательности. В поселке 113-й километр появилась огромная ледяная глыба из-за коммунальной аварии.
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