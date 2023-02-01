Щиты для проходки тоннелей метро доставят в Самару весной 2023 года

Сейчас специалисты продолжают заниматься разработкой стартовых котлованов / Фото: Юлия Рубцова

Стало известно, когда в Самару доставят тоннелепроходческие комплексы для новой станции метро «Театральная». Так называемые щиты должны прийти весной 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Есть готовность к приему проходческих щитов. Они придут в Самарскую область уже в марте-апреле. Их сборка займет какое-то время. Затем начнется основной этап работ — непосредственно проходка тоннеля. Он будет продолжаться около 9 месяцев, — рассказал первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Напомним, сейчас рабочие занимаются разработкой стартовых котлованов. Тот, что на улице Галактионовской, завершен. Котлован на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой готов более чем на 30%. Там выполнены около 60% ограждающих конструкций буросекущих свай. В дальнейшем в котлованы опустят щиты. Их направят навстречу друг к другу — со стороны старого города и со стороны станции метро «Алабинская».

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