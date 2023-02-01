Разбуянившемуся жителю Самарской области грозит наказание за матерную ругань в суде

На мужчину надели наручники и передали его прибывшим сотрудникам полиции. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области за нецензурную брань в суде жителя Кошкинского района ждет административное наказание.

— Пока мужчина ожидал заседания, он громко матерился из-за недовольства судебной системой и требовал немедленно позвать к нему судью, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебный пристав потребовал прекратить нарушать общественный порядок и предупредил об административной ответственности. В результате житель региона не угомонился, и в отношении его составили в присутствии понятых административный протокол.

Мужчину это разозлило еще больше, он громко возмущался и попытался ударить правой рукой судебного пристава. Однако сотрудник службы его вовремя остановил. На жителя Кошкинского района надели наручники и передали его прибывшим сотрудникам полиции.

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