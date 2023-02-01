В Самарской области заработает новый сервис бесконтактной оплаты

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay. Жители Самарской области смогут им воспользоваться с марта, он будет доступен абонентам всех мобильных операторов и клиентам российских банков.

Сервис включает в себя мобильное приложение и внешний NFC-модуль - стикер Pay Tag. Его можно наклеить на телефон или чехол и использовать для оплаты в любых терминалах бесконтактной оплаты пластиковыми картами. В приложение можно добавлять карты разных банков, в перспективе не только системы «МИР», но и других платежных систем.