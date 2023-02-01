В Самарской области жители сгоревшего дома второй год ждут новые квартиры

Сейчас в ситуации разбирается следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет разбирается в ситуации, которая произошла в селе Кинель-Черкассы Самарской области. Жильцы одного из домов остались без жилья после пожара. Новые квартиры им так и не предоставили. Подробности сообщили в СУ СК РФ.

ЧП в многоквартирном доме произошло в июле 2021 года. Здание сгорело, в связи с чем МКД был признан подлежащим расселению. Однако люди до сих ждут новое жилье.

– Несмотря на имеющееся решение межведомственной комиссии и обещания работников районной администрации, жилые помещения пострадавшим до настоящего времени не предоставлены, – рассказали в СУ СК РФ.

Сейчас по данному факту в региональном СУ СК организована процессуальная проверка. Ее результаты находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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