Самарский онколог рассказал о факторах риска рака простаты у мужчин

Главным методом профилактики рака предстательной железы является контроль ПСА. Фото: минздрав Самарской области

Врач самарского онкологического диспансера Андрей Горбачев рассказал факторах риска рака предстательной железы. За год этот вид был выявлен у 1323 жителей Самарской области, из них у почти 900 человек – на ранних стадиях.

— Основным фактором риска развития рака простаты является возраст. Ближе к 60 годам риск существенно возрастает. При этом все чаще рак диагностируется и у мужчин старше 45 лет, — рассказал специалист.

Также влияют малоподвижный, сидячий образ жизни, курение и употребление алкоголя. Врач отмечает, что рак данной локализации не имеет однозначных и специфических симптомов. По мере развития болезни могут появляться нарушения мочеиспускания.

Главным методом профилактики рака предстательной железы является контроль ПСА. Увеличение уровня, либо изменение соотношения общего и свободного ПСА в крови является поводом для обращения к врачу и более углубленного обследования, даже если мужчину ничего не беспокоит.

Скрининг ПСА у мужчин в возрасте свыше 45 лет входит в программу бесплатной диспансеризации, ее можно пройти в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.

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