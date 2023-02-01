В Самаре стартует патриотический проект «Песни Победы Отцов»

Первый этап проведут на площади Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будет дан старт патриотическому проекту «Песни Победы Отцов». Мероприятие проведут 2 февраля 2023 года, в 11:00 на площади Славы.

По сообщению пресс-службы правительства региона, организаторами проекта стали Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области и Самарской областная благотворительная общественная организация «Филармоническое общество». В губернии проведут марафон концертов с февраля по апрель. После мероприятий будут сформированы отцовские хоры, которые выступят 9 мая 2023 года.

Проект направили на укрепление патриотизма и традиционных семейных ценностей. Марафон объединит около 5000 отцов.

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