Суд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Вячеслава Хомских

Вячеслава Хомских осудили за получение взяток от ОПГ "Законовские" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд вынес новое решение по делу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских, которого ранее осудили за получение взяток от ОПГ «Законовские». Он отменил постановление областного суда.

Напомним, Ленинский районный суд Самары вынес Вячеславу Хомских приговор в июне 2022 года. Его признали виновным в коррупционном преступлении и назначили 10 лет колонии строгого режима, а также штраф в 89,2 млн рублей.

Сторона защиты обжаловала это решение в Самарском областном суде. В сентябре 2022 года он отменил приговор экс-начальнику самарской полиции. Дело направили на новое рассмотрение в районный суд.

Постановление оспорила прокуратура. В начале 2023 года жалобу рассмотрел Шестой кассационный суд. Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на адвоката Вячеслава Хомских — Александра Николаева, решение облсуда было отменено. Дело отправили в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение, но уже в ином составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня просто отняли жизнь»: экс-начальник полиции Вячеслав Хомских потребовал от суда справедливости

Стало известно, почему суд в Самаре отменил приговор экс-начальнику полиции Хомских за взятки от ОПГ (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал