В Самарской области жители стали чаще болеть гриппом, вызывающим боль в суставах и диарею

Жителям рекомендуют сразу обращаться к врачу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации с 23 по 29 января 2023 года. Многие местные жители стали чаще болеть свиным гриппом.

По сообщению роспотребнадзора по региону, была зафиксирована циркуляция гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов. Свиной грипп вызывает лихорадку и боль в суставах. Также жители могут почувствовать головную боль, острую реакцию на свет и диарею.

За указанный период диагноз ОРВИ поставили более 18 тысячам самарцев, что выше эпидемиологического порога на 47,2%. При обнаружении симптомов, жителям региона рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу.

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