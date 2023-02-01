Жителя Самарской области будут судить за убийство пожилого рыбака топором

Пьяные посиделки на берегу озера закончились убийством рыбака Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 29-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он убил 71-летнего рыбака и обокрал его. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 10 октября 2022 года на озерах около села Лопатино Ставропольского района. Местный житель распивал там вместе с пенсионером-рыбаком спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться, дело дошло до потасовки. Молодой мужчина взял топор и несколько раз ударил оппонента по голове. Тот от полученных травм скончался на месте. После этого злоумышленник забрал у погибшего телефон и велосипед, который в дальнейшем выбросил в озеро.

Также правоохранители выяснили, что 29-летний житель региона совершил и другое преступление. В начале октября 2022 года он похитил из чужого автомобиля видеорегистратор и деньги на общую сумму в 16 тысяч рублей.

Недавно расследование дела было завершено. Материалы передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит длительное заключение в колонии.

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