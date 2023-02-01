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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:29

Жителя Самарской области будут судить за убийство пожилого рыбака топором

Мужчина расправился над пенсионером на озерах около села Лопатино
Анастасия ФИЛАТОВА
Пьяные посиделки на берегу озера закончились убийством рыбака

Пьяные посиделки на берегу озера закончились убийством рыбака

Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом 29-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он убил 71-летнего рыбака и обокрал его. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 10 октября 2022 года на озерах около села Лопатино Ставропольского района. Местный житель распивал там вместе с пенсионером-рыбаком спиртные напитки. В какой-то момент они начали ссориться, дело дошло до потасовки. Молодой мужчина взял топор и несколько раз ударил оппонента по голове. Тот от полученных травм скончался на месте. После этого злоумышленник забрал у погибшего телефон и велосипед, который в дальнейшем выбросил в озеро.

Также правоохранители выяснили, что 29-летний житель региона совершил и другое преступление. В начале октября 2022 года он похитил из чужого автомобиля видеорегистратор и деньги на общую сумму в 16 тысяч рублей.

Недавно расследование дела было завершено. Материалы передали на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит длительное заключение в колонии.

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