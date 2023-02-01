Прием заявок на шестой этап конкурса «Химия добра» стартовал в Тольятти

На конкурс можно выдвинуть работы в области экологии, спорта и ЗОЖ, образования и культуры / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот объявил о старте приема заявок на шестой этап конкурса «Химия добра». Он направлен на поддержку социально-культурных инициатив, которые планируется реализовать в Тольятти и Ставропольском районе.

- Мы уделяем особое внимание социальным инициативам региона присутствия. Для нас «Химия добра» стала своеобразной обратной связью от общественности по волнующим ее проблемам и эффективным инструментом для их решения. Кроме того, программа мотивирует авторов оригинальных творческих проектов заявлять о себе, - отметила заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Прием заявок на шестой этап конкурса продлится до 31 марта 2023 года. Проекты участников будут представлены на рассмотрение жюри, в состав которого войдут представители Тольяттиазота, городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Авторы лучших работ получат гранты от 50 до 400 тысяч рублей. Подробнее узнать о конкурсе и правилах участия в нем можно здесь.

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