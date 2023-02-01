Полицейские нашли школьника, которого якобы избили сверстники в Тольятти

Правоохранители разберутся, действительно ли был избит мальчик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции прокомментировали видео, где запечатлены последствия драки школьников в Тольятти. Правоохранители установили одно из участников конфликта — мальчика в синей куртке, которого якобы избили другие подростки.

— В настоящее время информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции. Установлена личность подростка, который на видео, снятом жителем Центрального района Тольятти, лежал на снегу. Это мальчик 2014 года рождения. На момент осмотра видимых телесных повреждений на нем не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в случившемся. Они устанавливают личность подростка, который якобы избил школьника, и других участников события. Проводится проверка.

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