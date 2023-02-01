В Самаре может появиться еще один малоэтажный дом в Октябрьском районе

На участке может появиться невысокое здание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить общественные слушания для принятий решения о строительстве новых объектов. В областной столице может появиться еще один малоэтажный дом.

Согласно документам, опубликованным на сайте городской администрации, многоквартирный дом планируют построить в Октябрьском районе, его площадь превысит 530 квадратных метров. Застройку планируют провести на 2-й просеке.

Напомним, еще одно строительство планируют начать в Красноглинском районе. В поселке Управленческий может появиться турбаза. Общественные обсуждения уже начались.

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