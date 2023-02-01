В Самаре грузовик «влетел» в киоск на улице Физкультурной

Газель въехала в ларек с мороженным. Фото: "Подслушано Самара"
В Самаре местные жители рассказали о странной аварии на улице Физкультурной. Грузовик с водой «влетел» в киоске.
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Судя по опубликованным кадрам, небольшой ларек пострадал несильно, о пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Аварии могут быть спровоцированы «химической кашей» на которую жалуются жители.
Горожане отмечают, что им все чаще приходится бороться с реагентами, которые оставляют следы на обуви и шинах. Городской блогер показал состояние дорог в исторической части Самары.
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