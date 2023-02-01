Экс-начальницу подразделения отдела полиции в Самаре приговорили к 2 годам за взятки

Женщина-полицейский получала деньги от подозреваемых по уголовным делам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд Самары вынес приговор бывшему руководителю отдела по расследованию преступлений ОП № 2 Ирине Кузнецовой. Ее признали виновной в получении взятки.

По данным УФСБ по Самарской области, экс-начальница одного из подразделений ОП-2 была причастна к получению взятки в 150 тысяч рублей. За эту сумму она обещала помочь одному из подозреваемых — посодействовать в избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и переквалификации уголовного дела.

Как выяснилось, это был не единичный случай. Сотрудница полиции придумала схему вымогательства денег у тех, кто проходил подозреваемыми по уголовным делам. За определенную плату она помогала предполагаемым преступникам избегать серьезных наказаний.

16 января 2023 года суд приговорил Ирину Кузнецову к 2 годам колонии общего режима. Поскольку у нее есть ребенок, которому еще не исполнилось 14 лет, реальное отбывание наказания было отсрочено.

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