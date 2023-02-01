В Самаре специалисты приводят в порядок отремонтированные дороги

Коммунальщики продолжают работу по очистке. Фото: городская администрация
В Самаре особое внимание уделяют уборке дорог, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики ведут непрерывный контроль.
По информации городской администрации, в прошлом году работники обновили проезд вдоль больницы имени Середавина. Протяженность участка составила 450 метров. Специалисты продолжают следить за состоянием объекта и ходом сезонной расчистки. Уборка у медицинских и других социальных учреждениях становится приоритетной задачей.
Автомобилисты подчеркивают, что выезд на улице Ташкентскую еще покрыт льдом. Дорожные рабочие продолжают ликвидировать последствия непогоды. Коммунальщики активно вывозят накопления с обочин дорог и тротуаров.
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