В Самаре специалисты приводят в порядок отремонтированные дороги

Коммунальщики продолжают работу по очистке. Фото: городская администрация

В Самаре особое внимание уделяют уборке дорог, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики ведут непрерывный контроль.

По информации городской администрации, в прошлом году работники обновили проезд вдоль больницы имени Середавина. Протяженность участка составила 450 метров. Специалисты продолжают следить за состоянием объекта и ходом сезонной расчистки. Уборка у медицинских и других социальных учреждениях становится приоритетной задачей.

Автомобилисты подчеркивают, что выезд на улице Ташкентскую еще покрыт льдом. Дорожные рабочие продолжают ликвидировать последствия непогоды. Коммунальщики активно вывозят накопления с обочин дорог и тротуаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.