В Самаре объяснили, как дочь и отец смогли заключить брак

Брак расторгли через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о заключении брака между дочерью и отцом. Девушка сменила свои имя и фамилию, чтобы выйти замуж за папу.

На момент заключения брака, девушке было 20 лет. С измененными данными пара подала документы в ЗАГС, где никто не заподозрил обмана. Уникальный случай прокомментировали специалисты. Факт родства между молодоженами выявили в 2019 году. Как оказалось, при регистрации девушка предоставила только паспорт, поскольку свидетельство о рождении не требовалось, сообщают 63.ru.

Пара ознакомилась с положениями семейного кодекса. Молодожены заявили, что не имеют обстоятельств, мешающих заключению брака. Сотрудников ЗАГСА не будут привлекать к ответственности. Брак расторгли через суд.

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