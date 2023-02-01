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НовостиОбщество1 февраля 2023 15:35

В Самарской области предприниматели смогут начать работать на площадке Ozon

Представители бизнеса получат поддержку
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Предприниматели смогут получить льготы. Фото: министерство экономического развития региона

Предприниматели смогут получить льготы. Фото: министерство экономического развития региона

В Самарской области предприниматели смогут выйти на электронную площадку Ozon. Представителям бизнеса помогут в региональном центре «Мой бизнес».

Предприниматели смогут получить персональную помощь наставников и бесплатное продвижение собственных товаров. Программу запустило министерство экономического развития в партнерстве с компанией. В регионе продолжают уделять большое внимание созданию условий для развития предпринимателей.

Новая программа сможет стать дополнительным импульсом в развитии бизнеса, предприниматели воспользуются льготами, а также получат 5000 бонусных баллов, которые смогут потратить на продвижение. Для участия необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» и заполнить заявку на получение услуг.

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