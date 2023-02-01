В Самарской области планируют отремонтировать 17 мостов и путепроводов в 2023 году

К работам на некоторых участках уже приступили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют привести в норму 17 мостов и путепроводов. Их протяженность превысит 1376 пог. метров.

По сообщению пресс-службы правительства региона, в губернии продолжают реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». В губернии обновят пять мостов на дороге регионального значения – «Самара – Бугуруслан». К работе приступили еще в прошлом году. На некоторых участках предусмотрен ремонт поверхности, опор и балок пролетного строения, а также замена деформационных швов и обновление асфальтного покрытия.

В составе трассы «Урал» - Исаклы – Шентала в порядок приведут три моста. Улучшение дороги поспособствует повышению безопасности.

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