В Самарской области супружеская пара решила нажиться на продаже наркотиков

Злоумышленников задержали правоохранители
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ставропольском районе Самарской области супружеская пара решила заработать незаконным образом. Мужчина и женщина продавали наркотики.
По информации прокуратуры региона, 39-летняя женщина и 46-летний мужчина обвиняются в сбыте наркотических средств в крупном размере. В течение месяца супруги через мессенджер договаривались с неустановленным лицом. Подозреваемые покупали наркотики, забирали их из тайников и пытались перепрятать часть незаконных веществ. Остальное хранили при себе, чтобы продать позже.
Правоохранителям удалось задержать преступников. В отношении пары возбуждено уголовное дело.
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