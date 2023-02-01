В Самарской области супружеская пара решила нажиться на продаже наркотиков

Злоумышленников задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области супружеская пара решила заработать незаконным образом. Мужчина и женщина продавали наркотики.

По информации прокуратуры региона, 39-летняя женщина и 46-летний мужчина обвиняются в сбыте наркотических средств в крупном размере. В течение месяца супруги через мессенджер договаривались с неустановленным лицом. Подозреваемые покупали наркотики, забирали их из тайников и пытались перепрятать часть незаконных веществ. Остальное хранили при себе, чтобы продать позже.

Правоохранителям удалось задержать преступников. В отношении пары возбуждено уголовное дело.

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