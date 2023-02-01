Губернатор Самарской области провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном

В губернии планируют создать мощный электронно-компонентный кластер. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Комитета ГосДумы Федерального Собрания РФ по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым и гендиректором АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», членом Бюро Союза Машиностроителей страны Александром Паном.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся направлений деятельности рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. Напомним, Указ о формировании такой рабочей группы 20 декабря прошлого года подписал Президент России Владимир Путин. Также стороны обсудили взаимодействие КРЭТ с предприятиями региона. В губернии уже работают 16 организаций радиоэлектронной промышленности. По мнению Владимира Гутенева, регион обладает большим потенциалом для развития современной радиоэлектронной промышленности, в Самарской области может быть сформирован мощный электронно-компонентный кластер.

- Планы у нас действительно здесь серьезные. Конечно, очень бы хотел, чтобы у нас это направление развивалось, - отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, в регионе формируют кластер беспилотных летательных аппаратов. В Самарской области уже проводят испытания беспилотников.

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