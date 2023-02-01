В Самаре в квартиру инвалида вернули тепло

Теплоснабжение восстановлено. Фото: прокуратура Самарской области

В Куйбышевском районе Самары житель одной из квартир по Пугачевскому тракту сообщил о нарушении прав. В помещение температура воздуха опустилась ниже +18 градусов.

По информации прокуратуры Самарской области, горожанин неоднократно обращался в управляющую компанию, но та не принимала меры. Правоохранители внесли в адрес руководителя компания «Элитный район» представление.

Только после этого компания провела необходимые работы, устранила нарушения и вернула тепло в квартиры самарца. Права жильцов восстановили в результате рассмотрения акта прокурорского реагирования.