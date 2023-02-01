Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 18:26

В Самаре в квартиру инвалида вернули тепло

Прокуратура провела проверку
Алена ПРОВКИНА
Теплоснабжение восстановлено. Фото: прокуратура Самарской области

Теплоснабжение восстановлено. Фото: прокуратура Самарской области

В Куйбышевском районе Самары житель одной из квартир по Пугачевскому тракту сообщил о нарушении прав. В помещение температура воздуха опустилась ниже +18 градусов.

По информации прокуратуры Самарской области, горожанин неоднократно обращался в управляющую компанию, но та не принимала меры. Правоохранители внесли в адрес руководителя компания «Элитный район» представление.

Только после этого компания провела необходимые работы, устранила нарушения и вернула тепло в квартиры самарца. Права жильцов восстановили в результате рассмотрения акта прокурорского реагирования.