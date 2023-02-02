Гражданин Узбекистана распространил героин в 29 тайниках на территории Самарской области

По координатам специалисты обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 25-летний гражданин Республики Узбекистан разместил героин в 29 тайниках.

— В июле 2022 года мужчина в мессенджере связался с неизвестным, который предложил ему работу в качестве «закладчика» наркотических средств, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В дальнейшем иностранец забрал из «тайника-закладки» героин массой 177 граммов, который носил с собой в одежде с целью дальнейшего сбыта. Осмотр сотового телефона показал, что ранее парень забрал из тайника еще 47 граммов наркотиков и разместил их в 29 тайниках, а их местоположение отправил координатору.

По данным координатам специалисты обнаружили и изъяли запрещенные вещества. В настоящий момент уголовное дело направлено в Красноярский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

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