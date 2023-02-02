Самарцам рассказали, как выявить рак желудка и кишечника на ранних стадиях

Самарцам рекомендуют пройти профилактическое обследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, как выявить рак желудка и кишечника на ранних сроках. Жителям рекомендуют проходить профилактические осмотры.

По сообщению министерства здравоохранения Самарской области, в регионе модернизируют первичное звено во всех центральных районах, а также в малых городах. В губернию поступило новое эндоскопическое оборудование, которое позволяет выявлять онкологические заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях. Причиной возникновения проблемы чаще всего становится несвоевременное обращение пациентов в медучреждения.

Самарцам рекомендуют проходить обследования и не ждать, когда появятся симптомы заболевания. В регионе открывается все больше центров и кабинетов амбулаторной помощи при поликлиниках.

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