Самарцам рассказали, как выявить рак желудка и кишечника на ранних стадиях

Самарцам рекомендуют пройти профилактическое обследование
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области специалисты рассказали, как выявить рак желудка и кишечника на ранних сроках. Жителям рекомендуют проходить профилактические осмотры.
По сообщению министерства здравоохранения Самарской области, в регионе модернизируют первичное звено во всех центральных районах, а также в малых городах. В губернию поступило новое эндоскопическое оборудование, которое позволяет выявлять онкологические заболевания желудка и кишечника на ранних стадиях. Причиной возникновения проблемы чаще всего становится несвоевременное обращение пациентов в медучреждения.
Самарцам рекомендуют проходить обследования и не ждать, когда появятся симптомы заболевания. В регионе открывается все больше центров и кабинетов амбулаторной помощи при поликлиниках.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.