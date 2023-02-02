Жители Самары стали реже перерабатывать в свое личное время

Сделать за день все запланированные личные дела чаще успевают удаленные работники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что самарцы стали реже сообщать о перерабатывании. Ежедневно перерабатывают 13% офлайн работников и 17% сотрудников на дистанционке. В опросе участвовали самарцы с графиком 40-часовой рабочей недели.

Только 10% офлайн работников и 12% удаленщиков уверены, что нужно много трудиться и после окончания рабочего дня. Популярнее среди самарцев позиция, что иногда надо поработать подольше, но лучше не делать это нормой жизни (51% и 55% соответственно).

Мнение о необходимости выполнять все задачи исключительно в рабочее время, разделяют 39% очных и 31% дистанционных сотрудников. Никогда не работают в личное время 18% и 22%. Чаще всего удаленщики выполняют свои задачи за пределами рабочего дня несколько раз в неделю.

Несколько раз в месяц жертвует личным временем каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник. Сделать за день все запланированные личные дела чаще успевают удаленные работники.

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