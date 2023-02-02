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НовостиОбщество2 февраля 2023 5:00

В Самарской области мужчина украл увлажняющие крема и дезодоранты из магазина

Он положил их в карман куртки и ушел
Ирина СИНЕГУБОВА
Кража была хорошо видна на записи с камеры видеонаблюдения.

Кража была хорошо видна на записи с камеры видеонаблюдения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области 29-летний монтажник похитил с прилавка парфюмерные товары на сумму около шести тысяч рублей.

— Представитель сетевого магазина, расположенного в поселке Мирный сообщил, что при сверке товара выявлена недостача косметической продукции. Кража была хорошо видна на записи с камеры видеонаблюдения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина взял с полки несколько тюбиков с увлажняющим кремом и дезодоранты, положил их в карман куртки и вышел из магазина. Полицейские задержали вора, им оказался ранее судимый за кражи и мошенничество 29-летний местный житель.

Похищенный товар он продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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