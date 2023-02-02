В Самаре готовность здания ДК на площади Кирова достигла 45%

Работы продолжаются. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают ремонтно-реставрационные работы в Дворце культуры на площади имени Кирова. Глава города Елена Лапушкина посетила объект.

По сообщению городской администрации, на данный момент готовность объекта составляет 45%. Работники почти полностью отремонтировали крышу, заменили окна, отреставрировали фасады, живопись и мозаики. В скором времени планируется приступить к производству электромонтажных работ. Специалисты отмечают, что во время ремонта были выявлены скрытые дефекты.

Сроки реставрации продлили до следующего года. Подрядчики продолжают работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.