В Самарской области двое мужчин угнали автомобиль и «вылетели» в кювет

Злоумышленников задержали правоохранителей. Фото: ГУ МВД Росси по Самарской области

В Большеглушицком районе Самарской области двое мужчин угнали чужой автомобиль. Преступники угрожали владельцу транспорта.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что находился в увеселительном заведении, где и познакомился с подозреваемыми. Мужчины просили отвезти их в Самару, но владелец автомобиля ответил отказом. Тогда злоумышленники стали угрожать парню. Во время движения ему пришлось покинуть автомобиль.

Угонщики сели за руль, но не смогли справиться с управлением и «вылетели» в кювет. Сотрудники полиции задержали мужчин. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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