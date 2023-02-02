В Самаре из-за аварии автобусы №1, № 51 и №67 не будут заезжать на остановку «Мехзавод»

Автобусы будут двигаться в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временной корректировке движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться в объезд в четверг, 2 февраля 2023 года.

По информации департамента транспорта по областному центру, из-за аварии, произошедшей в Красноглинском районе, в направлении из города будут временно скорректированы схемы маршрута трех автобусов - №1, №51, №67. Транспорт проследует без заезда на остановку общественного транспорта «Мехзавод».

Горожанам следует заранее продумывать свой маршрут. О времени действия ограничения не сообщается.

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