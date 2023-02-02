В Самаре музей-галерея «Заварка» нуждается в средствах для уборки и предметах гигиены

Есть возможность также поддержать музей финансово. Фото: официальное сообщество музея во Вконтакте

Музей-галерея «Заварка», открывшийся в недавно отреставрированном доме Маштакова, попросил самарцев о помощи. Всех желающих просят принести что-то из необходимых пространству вещей.

Так, в списке указаны бахилы, средство для мытья пола, половые тряпки, чистящее средство для стекол, жидкое мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага. Есть возможность также поддержать музей финансово: в коробочке на 2 этаже можно оставить донаты.

— Дело в том, что «Заварка» временно работает без финансирования, и сейчас все сотрудники музея-галереи по сути являются волонтерами. Мы, как можем, поддерживаем дом Маштакова своими силами и на свои средства, — сообщается в официальном сообществе музея во Вконтакте.

В январе музей-галерея «Заварка» работал только по выходным. Такой же график остается и в феврале. Посетителей ждут только по субботам и воскресеньям с 14:00 до 17:00.

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