Самара попала в топ городов с лучшими десертами

Самара попала в топ городов с самыми вкусными десертами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самаре попала в список городов с самыми вкусными десертами. Аналитики предоставили данные опроса.

По информации сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, специалисты предоставили данные о самых лучших десертах страны. Лидером оказался Санкт-Петербург, на втором месте – Калининград, на третьем – Казань, на четвертом – Краснодар, Севастополь – на пятом, Самара заняла шестое место и собрала 5% голосов.

Специалисты отметили, что городские кофейни ценятся любителями десертов. В областной столице множество оригинальных сладостей и разноцветного шоколада, которые пользуются популярностью у жителей.

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