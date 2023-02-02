В Самаре после решения суда отец не хотел отдавать экс-супруге десятимесячного сына

С мужчиной общались сотрудник службы вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самаре экс-супруги после развода не могли решить, с кем останется жить их десятимесячный сын. После общения с судебными приставами отец отдал ребенка.
— Женщина обратилась в суд, где было принято решение о передаче ребенка ей. Однако мужчина решение суда не хотел исполнять, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Судебные приставы Октябрьского района Самары возбудили исполнительное производство о передаче малыша матери. Сотрудник службы вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехали по месту нахождения отца. Только после длительного общения с ними мужчина передал сына бывшей супруге.
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