В RuStore появились Сбер ID и оплата по SberPay

Оплатить приложение или игру можно в пару кликов. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в Сбер ID банковской картой. Если пользователь авторизован, то платежные данные не придется вводить вручную – карты подтянутся автоматически.

Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay. Для проведения платежа необходимо нажать на соответствующую кнопку и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату.

- Мы создаем сервисы, упрощающие жизнь миллионам людей. Нашей команде удалось за короткое время встроить наши сервисы в RuStore, чтобы обеспечить клиентам быстрый и удобный способ покупки разнообразных приложений и цифровых товаров, - прокомментировал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» банка Андрей Белевцев.

- Мы стремимся сделать магазин приложений максимально удобным и предоставить нашим пользователям доступ к максимальному количеству сервисов. С помощью технологий банка они получают возможность легко оплачивать любимые игры и покупать виртуальные товары в приложениях, - сообщил вице-президент VK, руководитель российского магазина мобильных приложений Иван Мыздриков.

В магазине уже доступны платные приложения, например, игры, и возможность совершать в них покупки, которые можно оплатить российскими банковскими картами, а также со счета мобильного телефона.