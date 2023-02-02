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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:30

В Самаре восстановили движение автобусов №1, №51 и №67

Движение пришло в норму
Алена ПРОВКИНА
Движение транспорта восстановлено

Движение транспорта восстановлено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ранним утром было скорректировано движение общественного транспорта. В Красноглинском районе из-за аварии автобусы двигались в объезд.

По информации транспорта по городу, возле остановки общественного транспорта «Мехзавод» произошло дорожное происшествие. Специалисты смогли своевременно решить проблему. Пассажиры и водители смогут беспрепятственно проехать по участку.

Напомним, в Самаре продолжают уборку автомобильных дорог, отремонтированных на средства национального проекта. Работы провели вдоль больницы имени Середавина. Протяженность обновленного участка составила 450 метров.

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