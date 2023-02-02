Елена Лапушкина обратилась к самарцам по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве

По словам мэра, быть наследниками победы высокая честь и еще более высокая ответственность. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям по случаю годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В четверг, 2 февраля 2023 года, исполнилось ровно 80 лет со дня окончания одного из решающих сражений Великой Отечественной войны.

— Сегодня вся страна вспоминает победу, ставшую переломным моментом в Великой Отечественной войне и в судьбе государства. Бесконечная благодарность и низкий поклон поколению победителей, — сказала Елена Лапушкина.

Мэр отметила стойкость и мужество защитников, а также их преданность Родине. В этой битве погибли более миллиона советских солдат и офицеров.

— Быть наследниками победы для всех нас высокая честь и еще более высокая ответственность. Отдавая дань памяти погибшим, мы не имеем права забывать о ветеранах, которые живут рядом с нами, — отметила глава города.

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