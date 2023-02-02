В Самарской области из-за ДТП на «встречке» пострадала пенсионерка

Автолюбитель выехал на встречную полосу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области произошло серьезное дорожное происшествие. Водитель легковушки выехал на встречную полосу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, аварию зафиксировали в 12:30 в Центральном районе. 50-летний водитель «Renault» ехал по Лесопарковому шоссе в сторону улицы Комзина. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Volkswagen». Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир.

73-летняя пенсионерка доставлена в медицинское учреждение. Ей назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.