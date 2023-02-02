Кирилл Князев прокомментировал возможные кадровые перестановки в самарской налоговой

Кирилл Князев возглавил региональное УФНС в декабре 2022 года / www.nalog.gov.ru

Новый руководитель УФНС по Самарской области Кирилл Князев рассказал, планирует ли он проводить кадровые перестановки в ведомстве. По его словам, серьезных изменений ждать не стоит. Переводить сюда коллег из Оренбурга – предыдущего места работы – он не собирается. Однако, возможно, кто-то из них все-таки переберется в Самару.

– Я не тот руководитель, за которым приезжает половина коллектива. Если со мной и приезжают люди, то единицы. К примеру, из Марий Эл в Оренбург за мной приехал только один человек, которого я пригласил, – отметил в интервью OBOZ.INFO новый глава самарской налоговой.

По словам Кирилла Князева, он хочет пригласить из Оренбуржья одного специалиста. Никакие кадровые перестановки руководитель УФНС пока не проводил. Однако обновление команды все-таки есть в его планах. Он отметил, что никаких революционных решений не будет. Такого, что приедет часть Оренбурга и займет все места у самарцев, не будет.

Напомним, Кирилл Князев возглавил региональное управление налоговой в середине декабря 2022 года. Ранее он работал в Марий Эл и в Оренбурге. Там 43-летний руководитель прославился своей жесткостью и эффективностью.

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