В Самарской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Злоумышленник прятал наркотики в карманах

В городе Сызрань Самарской области мужчина из соседней республики решил продавать незаконные вещества. Подозреваемый имел при себе крупную партию наркотиков.

Сотрудники транспортной полиции смогли задержать злоумышленника. По информации Сызранского ЛО МВД России, 26-летний мужчина прятал в карманах 63 свертка с незаконным порошком, общей массой более 120 граммов. В ходе обыска на съемной квартире также обнаружили еще один сверток и упаковочный материал.

Подозреваемый покупал наркотики через телефон и хотел продавать их путем «закладок». На период следствия подозреваемого заключили под стражу.

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