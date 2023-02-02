Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 8:38

В Самарской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Мужчина пытался продать незаконные вещества
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник прятал наркотики в карманах

Злоумышленник прятал наркотики в карманах

В городе Сызрань Самарской области мужчина из соседней республики решил продавать незаконные вещества. Подозреваемый имел при себе крупную партию наркотиков.

Сотрудники транспортной полиции смогли задержать злоумышленника. По информации Сызранского ЛО МВД России, 26-летний мужчина прятал в карманах 63 свертка с незаконным порошком, общей массой более 120 граммов. В ходе обыска на съемной квартире также обнаружили еще один сверток и упаковочный материал.

Подозреваемый покупал наркотики через телефон и хотел продавать их путем «закладок». На период следствия подозреваемого заключили под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал