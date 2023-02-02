В Самаре вырос спрос на специалистов в сфере образования

В городе создают все больше вакансий для педагогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отмечают рост востребованности специалистов в сфере образования. Спрос на работников вырос на 20%.

По информации Авито Работы, наиболее востребована стала профессия воспитателя. В областной столице на их долю пришлось 38% всех вакансий. Рост числа вакансий связывают с открытием новых детских садов и расширением числа групп. На втором месте – учителя. Спрос на педагогов увеличился на 13%. Также стали более востребованы педагоги-репетиторы, на них пришлось 5% от всех вакансий в городе.

Специалисты отмечают, что учителя получают заработную плату в зависимости от опыта, объема занятости и места работы. Уровень зарплаты воспитателей может доходить до 80 тысяч, а педагогов до 150 тысяч рублей.

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