В Самарской области мужчина, пришедший за покупками, украл телефон продавца

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Мужчина украл телефон продавца.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем в конце января 2023 года мужчина пришел за продуктами в магазин на улице Победы. Злоумышленник решил украсть сотовой телефон сотрудника. Приметы подозреваемого: на вид подозреваемому 35-37 лет, худощавое телосложение, рост 175-180 сантиметров, короткие волосы. Был одет в черную куртку, спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал