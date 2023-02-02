Самарцам рассказали о прогнозе погоды 4 и 5 февраля 2023 года

В городе будет пасмурно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о погоде в выходные дни. Аналитики изучили данные метеонаблюдений.

По информации Яндекс Погоды, 4 февраля в областной столице ожидается небольшой снег в течение всего дня. Температура воздуха при это составит -6 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. В воскресенье, 5 февраля, в городе будет пасмурно, температура от -10 до -9 градусов, скорость ветра до 1,7 метров в секунду.

Напомним, на Самару надвигается сильная магнитная буря. Метеочувствительным жителям следует подготовиться.

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