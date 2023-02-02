Губернатор Самарской области возложил цветы к Вечному огню 2 февраля 2023 года

Глава региона возложил цветы на площади Славы / Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню на церемонии, посвященной 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Память павших героев почтили минутой молчания.

Чтобы отдать дань уважения подвигу русских солдат, на церемонию пришли представители правительства региона, администрации Самары, гордумы, активисты ветеранских и молодежных организаций, женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и жители города.

- Хранить память об этом масштабном сражении, о той цене, которая была отдана за Великую Победу русским народом, важно для многих поколений жителей страны. Победить врага, перед которым трепетала вся Европа, нашим воинам помогла несокрушимая вера в Победу. Она же вдохновляет нынешних защитников Отечества, которые при поддержке добровольцев, общественных организаций, неравнодушных граждан сдерживают агрессию киевского режима, — отметил Дмитрий Азаров.

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