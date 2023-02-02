Похудевший и помолодевший Филипп Киркоров приедет в Самару 26 февраля 2023 года

Поп-король представит в Самаре новое грандиозное шоу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой зимой Самару посетит поп-король отечественной эстрады. Похудевший и помолодевший Филипп Киркоров представит грандиозное шоу «Gold. The Greatest Hits» (6+). Концерт певца состоится во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого 26 февраля 2023 года в 19:00.

Самарцев ждет шоу мирового уровня. Зрители увидят рекордное количество переодеваний артиста. Также они услышат все хиты Филиппа Киркорова, благодаря которым он и получил признание в качестве короля эстрады. В каждом номере будет представлена новая история. Все выступления будут сопровождать различные световые эффекты.

Напомним, недавно певец предстал перед поклонниками в обновленном виде. Он сбросил около 12 килограммов и заметно помолодел, пишет kp.ru. В чем секрет преображения, 55-летний Филипп Киркоров скрывать не стал. Артист сразу признался, что сделал пластику живота и немного изменил другие части тела.

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