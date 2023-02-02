Масштабные задачи развития поставили перед главами муниципалитетов Самарской области в 2023 году

В планах властей построить 8 крупных объектов водоводов и 9 очистных сооружений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масштабные задачи развития поставили перед главами муниципальных образований Самарской области в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

Муниципалитеты являются основными исполнителями многих программ. В их числе программы капитальных ремонтов социальных учреждений, ремонта дорожной сети на своей территории, реконструкции и строительства очистных сооружений, водоводов.

В 2023 году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию более 2 миллионов кв. м. Также к вводу запланированы 24 объекта, 15 в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

Помимо этого, в планах властей построить 8 крупных объектов водоводов и 9 очистных сооружений. Дополнительные средства должны выделить на подготовку образовательных учреждений к учебному году 2023-2024. Главам также поручено завершить в школах ремонтные работы и благоустройство территории до 1 августа 2023 года.

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